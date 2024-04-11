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Метро в Харькове утром работать не будет — Терехов

Происшествия 05:37   11.04.2024
Оксана Горун
Метро в Харькове утром работать не будет — Терехов КП «Харьковский метрополитен»

В Харькове из-за ракетной атаки возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не запустят, сообщил мэр города.

«Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого», — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.

С 5 утра в Харькове гремят взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о серии из не менее, чем девяти — в Харькове и области. Он также предупредил о вероятных перебоях с электричеством.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 05:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за ракетной атаки возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не запустят, сообщил мэр города".