Удары в Харькове — по критической инфраструктуре, пострадавших нет — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области зафиксировали не менее 10 ракетных ударов.
«Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. По состоянию на сейчас – пострадавших нет. Информация обновляется. Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — написал Синегубов в telegram в 05:38 утра 11 апреля.
С 5 утра в Харькове гремят взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о серии из не менее, чем девяти — в Харькове и области. Он также предупредил о вероятных перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електрика, новости Харькова, ракетная атака, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары в Харькове — по критической инфраструктуре, пострадавших нет — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 05:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области зафиксировали не менее 10 ракетных ударов".