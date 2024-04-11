Удары в Харькове — по критической инфраструктуре, пострадавших нет — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области зафиксировали не менее 10 ракетных ударов.

«Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. По состоянию на сейчас – пострадавших нет. Информация обновляется. Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — написал Синегубов в telegram в 05:38 утра 11 апреля.

С 5 утра в Харькове гремят взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о серии из не менее, чем девяти — в Харькове и области. Он также предупредил о вероятных перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро.