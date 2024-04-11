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Ракетна атака на Харків: пошкоджені будинки та адмінбудівлі – прокуратура

Події 09:40   11.04.2024
Оксана Горун
Ракетна атака на Харків: пошкоджені будинки та адмінбудівлі – прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила про початок провадження за фактами атаки на об’єкти енергосистеми Харківщини.

11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Харкова й області. Є пошкодження у житлових будинках і адмінбудівлі. За попередніми даними, російська армія атакувала регіон щонайменше десятьма ракетами типу С-300 з території бєлгороської області рф“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

ракетна атака на Харків 11 квітня 2024 2

У Міненерго тим часом поінформували, що у Львівській, Харківській, Київській областях під час повітряної тривоги відключалося обладнання на об’єктах генерації електроенергії.

Воєнні злочини армії РФ документують прокурори та слідчі.

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Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про початок провадження за фактами атаки на об’єкти енергосистеми Харківщини".