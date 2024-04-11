Ракетная атака на Харьков: повреждены жилые дома и админздания — прокуратура
Харьковская областная прокуратура сообщила о начале производства по фактам атаки на объекты энергосистемы Харьковщины.
«11 апреля с 5:00 утра враг совершал массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Харькова и области. Есть повреждения в жилых домах и админзданиях. По предварительным данным, российская армия атаковала регион по меньшей мере десятью ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В Минэнерго тем временем проинформировали, что во Львовской, Харьковской, Киевской областях во время воздушной тревоги отключалось оборудование на объектах генерации электроэнергии.
Военные преступления армии РФ документируют прокуроры и следователи.
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Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Минэнерго, новости Харькова, прокуратура, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о начале производства по фактам атаки на объекты энергосистемы Харьковщины".