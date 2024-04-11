Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации

Общество 09:02   11.04.2024
Оксана Горун
В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электричеством в городе после ракетной атаки.

«Действительно, ситуация очень тяжелая относительно электроснабжения, потому что сегодня утром наш враг нанес удары по энергетической инфраструктуре города Харькова. Сегодня очень тяжелая будет ситуация с электроснабжением. Хочу сказать, что действительно не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов, чтобы люди могли доехать до места назначения. Также работают муниципальные автобусы, поэтому сегодня ситуация такова», — сказал Терехов.

По его информации, в результате ракетной атаки есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы, питающей Харьков.

«Поэтому сейчас работают наши коммунальные предприятия вместе с энергетиками относительно того, как все сделать таким образом, чтобы перезапустить систему энергоснабжения. Это не говорит о том, что нет энергетики в городе. Но есть трудности, и мы понимаем это, потому что критически не хватает сегодня напряжения в сетях электроснабжения для бесперебойного обеспечения всего города», — пояснил мэр.

Читайте также: Массированная атака по Украине: что известно (обновляется)

По словам Терехова, в Харькове нет пострадавших, но есть повреждения жилого фонда возле мест «прилетов». Сейчас в домах закрывают контуры коммунальщики.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 11.04: в Харькове — самые тяжелые последствия ракетной атаки
Главные новости 11.04: в Харькове — самые тяжелые последствия ракетной атаки
11.04.2024, 09:20
Массированная атака по Украине: что известно (обновлено)
Массированная атака по Украине: что известно (обновлено)
11.04.2024, 09:30
В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации
В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации
11.04.2024, 09:02
В Харькове ракеты повредили квартиру и объекты энергетики — Синегубов
В Харькове ракеты повредили квартиру и объекты энергетики — Синегубов
11.04.2024, 08:52
Ракетная атака на Харьков: повреждены жилые дома и админздания — прокуратура
Ракетная атака на Харьков: повреждены жилые дома и админздания — прокуратура
11.04.2024, 09:40
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
11.04.2024, 09:56

Новости по теме:

09:02
В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации
08:40
«Очередной подлый удар по Харькову» — Зеленский о ракетной атаке
08:22
На Харьковщине — аварийные отключения электричества — Укрэнерго
07:58
Самая тяжелая ситуация — в Харьковской области: ОП о ракетной атаке
05:44
Удары в Харькове — по критической инфраструктуре, пострадавших нет — Синегубов

Вы читали новость: «В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 09:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электричеством в городе после ракетной атаки".