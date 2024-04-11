В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электричеством в городе после ракетной атаки.
«Действительно, ситуация очень тяжелая относительно электроснабжения, потому что сегодня утром наш враг нанес удары по энергетической инфраструктуре города Харькова. Сегодня очень тяжелая будет ситуация с электроснабжением. Хочу сказать, что действительно не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов, чтобы люди могли доехать до места назначения. Также работают муниципальные автобусы, поэтому сегодня ситуация такова», — сказал Терехов.
По его информации, в результате ракетной атаки есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы, питающей Харьков.
«Поэтому сейчас работают наши коммунальные предприятия вместе с энергетиками относительно того, как все сделать таким образом, чтобы перезапустить систему энергоснабжения. Это не говорит о том, что нет энергетики в городе. Но есть трудности, и мы понимаем это, потому что критически не хватает сегодня напряжения в сетях электроснабжения для бесперебойного обеспечения всего города», — пояснил мэр.
Читайте также: Массированная атака по Украине: что известно (обновляется)
По словам Терехова, в Харькове нет пострадавших, но есть повреждения жилого фонда возле мест «прилетов». Сейчас в домах закрывают контуры коммунальщики.
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: електрика, новости Харькова, ракетний удар, терехов, транспорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 09:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электричеством в городе после ракетной атаки".