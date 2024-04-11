В Харькове запустили маршруты трамваев и троллейбусов — Терехов о ситуации

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электричеством в городе после ракетной атаки.

«Действительно, ситуация очень тяжелая относительно электроснабжения, потому что сегодня утром наш враг нанес удары по энергетической инфраструктуре города Харькова. Сегодня очень тяжелая будет ситуация с электроснабжением. Хочу сказать, что действительно не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов, чтобы люди могли доехать до места назначения. Также работают муниципальные автобусы, поэтому сегодня ситуация такова», — сказал Терехов.

По его информации, в результате ракетной атаки есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы, питающей Харьков.

«Поэтому сейчас работают наши коммунальные предприятия вместе с энергетиками относительно того, как все сделать таким образом, чтобы перезапустить систему энергоснабжения. Это не говорит о том, что нет энергетики в городе. Но есть трудности, и мы понимаем это, потому что критически не хватает сегодня напряжения в сетях электроснабжения для бесперебойного обеспечения всего города», — пояснил мэр.

По словам Терехова, в Харькове нет пострадавших, но есть повреждения жилого фонда возле мест «прилетов». Сейчас в домах закрывают контуры коммунальщики.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.