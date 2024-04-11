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Массированная атака по Украине: что известно (обновляется)

Происшествия 08:11   11.04.2024
Оксана Горун
Массированная атака по Украине: что известно (обновляется) Ракета РФ Х-59 Иллюстрация/GettyImages

Ночью и утром 11 апреля армия РФ осуществила удар по Украине ракетами и «шахедами». Взрывы звучали по всей территории страны, в том числе не менее 10 «прилетов» зафиксировали по критической инфраструктуре в Харьковской области.

О налете российских «шахедов» Воздушные силы ВСУ предупредили в 22:26 10 апреля. Группы беспилотников кружили над южными и центральными областями, фиксировали их и в Харьковской области — на границе с соседними. В 01:12 ВС ВСУ проинформировали о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В 04:02 — о том, что их количество возросло до девяти.

Ракетная атака началась около пяти утра. Взрывы прозвучали в Харькове — их серия продолжалась не менее 20 минут. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 10 ударах по критической инфраструктуре. Информации о пострадавших нет. Однако в городе перебои со светом, остановили движение поездов в метро.

В 05:56 ВС ВСУ сообщили о взлете еще и четырех МиГ-4К. А затем — о пусках ракет «Кинжал».

«Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий», — написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в facebook.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил: враг выпустил десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Обошлось без пострадавших, но разрушения существенные, особенно — в Харьковской области.

«Самая сложная ситуация в Харьковской области. Там больше 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Уже есть перебои с электричеством в области — более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения», — написал Кулеба в telegram.

Крылатые и аэробаллистически ракеты направлялись в сторону западных областей Украины. В частности объектом атаки стала Львовская область, ВС ВСУ и глава местной ОВА Максим Козицкий отдельно предупреждали об опасности город Стрый.

На юге Украины наиболее активной была атака дронов. Там есть попадания по открытой территории, сообщила утром в нацмарафоне руководительница объединенного пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

«Под атакой врага во время дроновой волны были объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов», – сказала Гуменюк.

Атаку дронов ночью по Одесской области прокомментировал начальник ОВА Олег Кипер.

«Наши силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Обломки сбитых «шахедов» привели к возгоранию на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. Отключенных от электроэнергии абонентов нет», — написал он утром 11 апреля.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко  сообщил, что столичный регион ночью массированно атаковали дронами-камикадзе и ракетами.

«Тревога продолжалась более пяти часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, идет тушение пожара на объекте», — написал Кравченко в facebook.

Об ударе авиационными ракетами по Запорожской области сообщил начальник местной ОВА Иван Федоров.

«Две ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадание. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры», — проинформировал он.

Детали еще выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

В течение атаки сообщали о звуках взрывов и работе ПВО на Киевщине, Львовщине, Ивано-Франковщине. О сбитии ночью «шахедов» проинформировали начальники Днепропетровской и Полтавской ОВА, «прилетов» в этих регионах не было.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром 11 апреля армия РФ осуществила удар по Украине ракетами и «шахедами». Взрывы звучали по всей территории страны, в том числе не менее 10 «прилетов» зафиксировали по критической инфраструктуре в Харьковской области".