Масована атака по Україні: що відомо (оновлюється)

Вночі та вранці 11 квітня армія РФ здійснила удар по Україні ракетами та “шахедами”. Вибухи лунали по всій території країни, у тому числі щонайменше 10 “прильотів” зафіксували по критичній інфраструктурі у Харківській області.

Про наліт російських “шахедів” Повітряні сили ЗСУ попередили о 22:26 10 квітня. Групи безпілотників кружляли над південними та центральними областями, фіксували їх і в Харківській області – на кордоні із сусідніми. О 01:12 ЗС ЗСУ поінформували про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

О 04:02 – про те, що їхня кількість зросла до дев’яти.

Ракетна атака розпочалася близько п’ятої ранку. Вибухи пролунали в Харкові – їхня серія тривала не менше 20 хвилин. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 10 ударів по критичній інфраструктурі. Інформації щодо постраждалих немає. Однак у місті перебої зі світлом зупинили рух поїздів у метро.

О 05:56 ПС ЗСУ повідомили про зліт ще й чотирьох МіГ-4К. А потім – про пуски ракет “Кинджал”.

“Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків“, – написав міністр енергетики України Герман Галущенко у фейсбуці.

Пізніше заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив: ворог випустив десятки дронів і ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Обійшлося без постраждалих, але руйнації суттєві, особливо в Харківській області.

“Найскладніша ситуація в Харківській області. Там більше 10 ракетних ударів лише по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області — більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання”, — написал Кулеба в телеграмі.

Крилаті та аеробалістичні ракети прямували в бік західних областей України. Зокрема об’єктом атаки стала Львівська область, ПС ЗСУ та голова місцевої ОВА Максим Козицький окремо попереджали про небезпеку місто Стрий.

На півдні України найактивнішою була атака дронів. Там є влучання по відкритій території, повідомила вранці у нацмарафоні керівниця об’єднаного пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

“Під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів”, – сказала Гуменюк.

Атаку дронів уночі на Одещині прокоментував начальник ОВА Олег Кіпер.

“Наші сили ППО знищили сім безпілотників. Уламки збитих “шахедів” спричинили займання на території енергетичного об’єкту. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає”, – написав він вранці 11 квітня.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що столичний регіон вночі масовано атакували дронами-камікадзе та ракетами.

“Тривога тривала понад п’ять годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті”, — написав Кравченко у фейсбуці.

Про удар авіаційними ракетами Запорізької області повідомив начальник місцевої ОВА Іван Федоров.

“Дві ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури”, – поінформував він.

Протягом атаки повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО на Київщині, Львівщині, Івано-Франківщині. Про збиття вночі “шахедів” поінформували начальники Дніпропетровської та Полтавської ОВА, “прильотів” у цих регіонах не було.