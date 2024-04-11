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Головні новини Харкова 11.04: вибухи, перебої зі світлом, не працює метро

Події 06:53   11.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 11.04: вибухи, перебої зі світлом, не працює метро

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

06:53

По Харківщині били С-300, інформації про постраждалих немає – Тимошко

“Сьогодні вранці вони (росіяни – Ред.) атакували Харків і передмістя. Попередньо, окупанти завдали ударів з ЗРК С-300. Інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Поліція документує чергові злочини, щоб військові рф відповіли за скоєні злочини в суді.”, – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко у фейсбуці.

06:20

Метро в Харкові зупинили

Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково”, поінформувала вранці 11 квітня пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

05:47

У Харкові та області – перебої з електрикою, били по критичній інфраструктурі

“Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на зараз – постраждалих немає. Інформація оновлюється. Вже фіксуємо перебої з електропостачанням”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов о 05:38 ранку 11 квітня.

05:40

Метро у Харкові вранці не працюватиме – Терехов

“Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього”, — попередив мер Харкова Ігор Терехов.

05:32

У Харкові після вибухів можливі перебої зі світлом

“Ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області. Можливі перебої зі світлом. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

05:25

У Харкові з 5-ї ранку гримлять вибухи, мешканці нарахували не менше десятка

У Харкові ранок почався з масованої ракетної атаки. Вибухи гримлять із 5-ї ранку. Атаку підтвердили мер та начальник ХОВА.

“У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

“Ворог завдав щонайменше пʼять ударів. До відбою повітряної тривоги будьте в укриттях!”, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ракетна атака – по всій території України розпочалася після масованого нальоту “шахедів”. Групи безпілотників кружляли над територією країни з ночі. Про перші ПС ЗСУ повідомили о 22:25. А близько першої години ночі з’явилося перше попередження про активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

О 4:02 інформацію уточнили: у повітрі було 9 бомбардувальників.

Станом на 05:25 атака ракетна атака продовжується.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 06:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".