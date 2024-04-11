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Авіаудари армії РФ по Харківщині та збиті “шахеди” – зведення Генштабу

Події 07:31   11.04.2024
Оксана Горун
Авіаудари армії РФ по Харківщині та збиті “шахеди” – зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 квітня повідомив перші дані щодо нічної атаки РФ по Україні, а також – про ситуацію на фронті та наслідки обстрілів.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу “Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється“, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківщині авіаудари припали по Дергачах, Липцях, Вовчанську, Курилівці та Кругляківці. Загалом по Україні зафіксували 93 авіаудари та 78 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем артилерії було понад 120 населених пунктів.

На фронті зафіксували 55 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку штурмів не було.

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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по дев’яти районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника”, – поінформував Генштаб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 07:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 квітня повідомив перші дані щодо нічної атаки РФ по Україні, а також – про ситуацію на фронті та наслідки обстрілів".