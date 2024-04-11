Авіаудари армії РФ по Харківщині та збиті “шахеди” – зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 квітня повідомив перші дані щодо нічної атаки РФ по Україні, а також – про ситуацію на фронті та наслідки обстрілів.

“Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу “Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється“, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківщині авіаудари припали по Дергачах, Липцях, Вовчанську, Курилівці та Кругляківці. Загалом по Україні зафіксували 93 авіаудари та 78 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем артилерії було понад 120 населених пунктів.

На фронті зафіксували 55 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку штурмів не було.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по дев’яти районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника”, – поінформував Генштаб.