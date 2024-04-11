Авіаудари армії РФ по Харківщині та збиті “шахеди” – зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 квітня повідомив перші дані щодо нічної атаки РФ по Україні, а також – про ситуацію на фронті та наслідки обстрілів.
“Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу “Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється“, — повідомили в Генштабі ЗСУ.
На Харківщині авіаудари припали по Дергачах, Липцях, Вовчанську, Курилівці та Кругляківці. Загалом по Україні зафіксували 93 авіаудари та 78 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем артилерії було понад 120 населених пунктів.
На фронті зафіксували 55 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку штурмів не було.
Читайте також: Масована атака по Україні: що відомо (оновлюється)
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по дев’яти районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника”, – поінформував Генштаб.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіаудари армії РФ по Харківщині та збиті “шахеди” – зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 07:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 квітня повідомив перші дані щодо нічної атаки РФ по Україні, а також – про ситуацію на фронті та наслідки обстрілів".