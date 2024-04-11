Авиаудары армии РФ по Харьковщине и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 апреля сообщил первые данные о ночной атаке РФ по Украине, а также — ситуации на фронте и последствиях обстрелов.

«Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БпЛА типа «Shahed-136/131″. По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БПЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковщине авиаудары пришлись по Дергачам, Липцам, Волчанску, Куриловке и Кругляковке. В целом по Украине зафиксировали 93 авиаудара и 78 обстрелов из РСЗО. Под огнем артиллерии было более 120 населенных пунктов страны.

На фронте зафиксировали 55 боевых столкновений. На Купянском направлении штурмов не было.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одной артиллерийской системе и одной станции РЭБ противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по девяти районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника», — проинформировал Генштаб.