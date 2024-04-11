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Авиаудары армии РФ по Харьковщине и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба

Происшествия 07:31   11.04.2024
Оксана Горун
Авиаудары армии РФ по Харьковщине и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 апреля сообщил первые данные о ночной атаке РФ по Украине, а также — ситуации на фронте и последствиях обстрелов.

«Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БпЛА типа «Shahed-136/131″. По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БПЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковщине авиаудары пришлись по Дергачам, Липцам, Волчанску, Куриловке и Кругляковке. В целом по Украине зафиксировали 93 авиаудара и 78 обстрелов из РСЗО. Под огнем артиллерии было более 120 населенных пунктов страны.

На фронте зафиксировали 55 боевых столкновений. На Купянском направлении штурмов не было.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одной артиллерийской системе и одной станции РЭБ противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по девяти районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника», — проинформировал Генштаб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 07:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 апреля сообщил первые данные о ночной атаке РФ по Украине, а также — ситуации на фронте и последствиях обстрелов".