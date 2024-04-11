По селу під Харковом удень прилетіла авіабомба: четверо постраждалих (фото)
Чотири людини постраждали внаслідок удару, попередньо авіабомбою, по селу Великі Проходи Дергачівської громади близько 16-ї години, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
75-річний чоловік ушпиталений з осколковими пораненнями. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці.
Пошкоджена низка житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 19:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири людини постраждали внаслідок удару, попередньо авіабомбою, по селу Великі Проходи Дергачівської громади близько 16-ї години".