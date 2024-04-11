Названі громади Харківщини, з яких примусово евакуйовуватимуть сім’ї з дітьми

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Таке рішення ухвалили в ході Ради оборони області у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами цих територій.

Загалом із зазначених громад мають вивезти 182 дитини з батьками чи опікунами, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це 47 населених пунктів, куди ми забороняємо повертатись дітям, звідки вони вже були вивезені, вже була евакуація. Фактично діти, оці 182 дитини, знаходяться у десяти населених пунктах. Тому примусову евакуацію будемо організовувати там”, – пояснив Синєгубов.

Відео: ХОВА

Він зазначив, що зараз надходять окремі запити від людей на те, щоби взагалі виїхати з Харківської області.

“Ми маємо організовувати і логістику, і переїзд. І, звичайно, звертатися до тих областей, де в нас зарезервовані місця. Так само люди переїжджають до Харкова та інших населених пунктів. Дехто хоче проживати у сільській місцевості. Є певні вимоги, прохання від сімей. Ми будемо працювати над тим, щоб по максимуму людям допомогти”, — сказав Синєгубов.

Як пише пресслужба ХОВА, для евакуйованих вже заброньовано місця тимчасового проживання. Людей забезпечуватимуть усім необхідним – гуманітарною допомогою, фінансовою підтримкою, гігієнічними наборами. Охочі евакуюватися можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

Нагадаємо, близько 14-ї години військові РФ обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка. За даними облуправління Нацполіції, у Липцях були пошкоджені приміщення аптеки та магазину. Сталася пожежа. Ушпиталені з пораненнями 34-річна жінка (як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, співробітниця аптеки) та 16-річний хлопець. Ще дві жінки 43 та 59 років, а також 14-річна дівчинка – загинули.