Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад. Такое решение приняли в ходе Совета обороны области в связи с регулярными вражескими обстрелами этих территорий.
Всего из указанных громад должны вывезти 182 ребенка с родителями или опекунами, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Это 47 населенных пунктов, куда мы запрещаем возвращаться детям, откуда они уже были вывезены, уже была эвакуация. Фактически эти 182 ребенка находятся в десяти населенных пунктах. Поэтому принудительную эвакуацию будем организовывать там», — пояснил Синегубов.
Видео: ХОВА
Он отметил, что сейчас поступают отдельные запросы от людей на то, чтобы вообще выехать из Харьковской области.
«Мы должны организовывать и логистику, и переезд. И, конечно, обращаться в те области, где у нас зарезервированы места. Также люди переезжают в Харьков и другие населенные пункты. Некоторые хотят проживать в сельской местности. Есть определенные требования, просьбы от семей. Мы будем работать над тем, чтобы по максимуму людям помочь», — сказал Синегубов.
Как пишет пресс-служба ХОВА, для эвакуированных уже забронированы места временного проживания. Людей будут обеспечивать всем необходимым — гуманитарной помощью, финансовой поддержкой, гигиеническими наборами. Желающие эвакуироваться могут обратиться на круглосуточную горячую линию: 0 800 33 92 91.
Напомним, около 14 часов 10 апреля военные РФ обстреляли село Липцы и поселок Малая Даниловка. По данным облуправления Нацполиции, в Липцах были повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. Госпитализированы с ранениями 34-летняя женщина (как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, сотрудница аптеки) и 16-летний парень. Еще две женщины 43 и 59 лет, а также 14-летняя девочка — погибли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, громады, Дергачи, золочів, липцы, синегубов, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад.".