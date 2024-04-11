Принудительная эвакуация семей с детьми будет из 47 сел и городов Харьковщины
Решение о принудительной эвакуации из прифронтовых сел и городков Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов приняли, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Речь только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, там проживают 182 ребенка», — рассказал Синегубов.
Города Харькова это решение не касается, подчеркнул глава ХОВА.
Уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, Олег Синегубов, принудительная эвакуация, семьи с детьми, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 17:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о принудительной эвакуации из прифронтовых сел и городков Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов приняли, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".