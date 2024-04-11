Принудительная эвакуация семей с детьми будет из 47 сел и городов Харьковщины

Решение о принудительной эвакуации из прифронтовых сел и городков Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов приняли, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Речь только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, там проживают 182 ребенка», — рассказал Синегубов.

Города Харькова это решение не касается, подчеркнул глава ХОВА.

Уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.