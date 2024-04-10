Будем ставить вопрос о принудительной эвакуации — начальник Купянской ГВА

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в нацмарафоне сообщил, что после завершения эвакуации семей с детьми из соседних Великобурлукской и Ольховатской громад будут поднимать вопрос о вывозе детей с правобережья Купянщины.

«Сейчас принудительная эвакуация действует в соседних громадах, это Бурлукская и Ольховатская. Фактически на завершающей стадии. Я думаю, что после завершения этой эвакуации мы будем задавать вопрос о том, чтобы ввести именно принудительную эвакуацию на правобережье Купянщины», — сказал Беседин.

Он пояснил, что для объявления такой эвакуации необходимо решение Совета обороны Харьковской области, а затем — согласование профильного вице-премьера и военного командования.

На данный момент в Купянске остается 218 детей. Эта цифра существенно не изменилась за прошедшее время (ранее озвучивали данные о 225 детях). В целом население города — 3,5 тысячи человек. В громаде живет 7500 человек. Всем местным жителям настоятельно рекомендуют эвакуироваться, для этого разработаны алгоритмы. Однако люди пренебрегают такой возможностью.

«Те аргументы, которые они говорят: у них здесь есть жилье и оно одно, больше у них ничего нет. Но если мы на весы поставим жизнь и здоровье и имущество, которое здесь есть, то, конечно, это несравнимо. Если мы говорим о компенсации материальных ценностей или имущества, то программа «єВідновлення» это показывает. У нас более 55 миллионов гривен выплачено за поврежденное имущество и свыше 60 миллионов гривен, которые выплачены сертификатами за разрушенное имущество. Люди покупают жилье себе в других регионах», — отметил начальник ГВА.

При этом он подчеркнул, что Купянск живет, несмотря на постоянные обстрелы. В городе работают инженерные коммуникации и транспорт. А вокруг постоянно укрепляют фортификации.

«Действительно страна-террорист, страна-агрессор Россия пытается выйти на определенные рубежи, которые определило их якобы командование. Но практически полтора года у них никаких шансов нет. Ничего не выходит. И единственное, что они умеют делать, — это террор, террор мирного населения, уничтожение гражданской и критической инфраструктуры. Вооружение, которое они применяли до этого, — артиллерия, РСЗО, минометы… Самое страшное — управляемые авиабомбы, которые они запускают. Это полутонные боеприпасы, которые они запускают с самолетов прицельно фактически по жилой застройке, по центральной части города, где живут гражданские люди и нет никаких военных объектов. В субботу был нанесен циничный удар, многоэтажка, подъезд полностью разрушен. К сожалению, погибла пожилая женщина. И это практически происходит постоянно. Если мы говорим об этом вооружении, об этих управляемых авиабомбах, то они не высокоточны, поэтому, если они и пытаются бить куда-то не в город, то залетают именно в город и прилетают именно туда, где живут гражданские жители», — подчеркнул Беседин.