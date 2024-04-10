Делаем все, чтобы этого не произошло — Зеленский о планах захвата Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD прокомментировал обсуждаемые планы РФ захватить Харьков.

«Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков — одна из столиц Украины, у него большое символическое значение. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — заявил президент Украины.

При этом он отметил, что российский диктатор хочет захватить не только Харьков, но всю Украину. И, если его не остановить, уничтожит все.

«Он уничтожит все. Он убьет много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч», — спрогнозировал самый трагичный сценарий Владимир Зеленский.

Противостоять такому развитию событий можно только, давая Путину и его армии отпор.

«Путин понимает только силу. Он чувствует как животное: если ты не можешь защитить себя, он разрушит еще больше, – сказал Зеленский и подчеркнул, — они должны видеть, что мы готовы к обороне. И нашим людям важно понимать, что Украина готова, если они пойдут. Мы видим их сейчас, множество российских солдат на этом направлении».