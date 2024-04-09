«Цель РФ — вытеснить людей»: какие вопросы решал на Харьковщине Зеленский
Владимир Зеленский подвел итоги визита в Харьковскую область. Президент осмотрел строительство фортификаций, провел совещание по защите энергообъектов и графикам отключений электричества, встречался с военными и предпринимателями региона.
«Был на строительстве фортификаций. Очень важно усиление этого направления. Российские террористы должны видеть, что Харьковщина укрепляется. Провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов», — рассказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Видео: Telegram-канал Владимира Зеленского
Кроме этого, президент наградил представителей ВСУ, Нацгвардии, полиции и ГСЧС, которые помогают спасать жизни и защищают Украину.
Еще один доклад, по его словам, касался физической защиты энергообъектов и восстановления сетей.
«Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики. Отдельно чиновники работают над помощью городу и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы. Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование. Все детали чиновники обнародуют», — заверил глава государства.
Также Зеленский провел встречу с предпринимателями Харьковщины.
«Благодарен всем, кто сейчас в городе, кто сохраняет рабочие места для людей, кто поддерживает нормальную жизнь. Цель России абсолютно очевидна — они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, чего касается Путин, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше наших городов и громад были от него защищены», — добавил президент.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: визит, Зеленский, предприниматели, президент, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 17:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Зеленский подвел итоги визита в Харьковскую область".