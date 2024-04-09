“Мета РФ – витіснити людей”: які питання вирішував на Харківщині Зеленський

Володимир Зеленський підбив підсумки візиту в Харківську область. Президент оглянув будівництво фортифікацій, провів нараду щодо захисту енергооб’єктів та графіків вимкнень електрики, зустрічався з військовими та підприємцями регіону.

“Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється. Провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів”, – розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Відео: телеграм-канал Володимира Зеленського

Крім цього, президент нагородив представників ЗСУ, Нацгвардії, поліції та ДСНС, які допомагають рятувати життя та захищають Україну.

Ще одна доповідь, за його словами, стосувалася фізичного захисту енергооб’єктів та відновлення мереж.

“Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки. Окремо урядовці працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Всі деталі урядовці оприлюднять”, – запевнив голова держави.

Також Зеленський провів зустріч із підприємцями Харківщини.

“Вдячний усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя. Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені”, – додав президент.