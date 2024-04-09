Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)

Як просувається будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині, показав у своєму телеграм-каналі президент Володимир Зеленський.

“Харківщина. Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою!” – підписав відео президент.

Відео: телеграм-канал президента

Незадовго до цього він також зробив публікацію про те, що Харкову потрібний надійний захист.

“Проти постійного російського терору є рішення – необхідні системи ППО та ракети до них. Світ не має права залишатися байдужим у той час, коли Росія цілеспрямовано, день за днем руйнує місто і вбиває людей у їхніх домівках. Україна потребує більшого захисту неба”, — наголосив президент.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.