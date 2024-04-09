Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)

Політика 15:47   09.04.2024
Олена Нагорна
Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)

Як просувається будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині, показав у своєму телеграм-каналі президент Володимир Зеленський.

“Харківщина. Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою!” – підписав відео президент.

Відео: телеграм-канал президента

Незадовго до цього він також зробив публікацію про те, що Харкову потрібний надійний захист.

“Проти постійного російського терору є рішення – необхідні системи ППО та ракети до них. Світ не має права залишатися байдужим у той час, коли Росія цілеспрямовано, день за днем руйнує місто і вбиває людей у їхніх домівках. Україна потребує більшого захисту неба”, — наголосив президент.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Читайте також: Синєгубов показав, які фортифікації зараз зводять на Харківщині (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Що може захистити Харків від «прильотів» КАБів, повідомили у ПС ЗСУ
Що може захистити Харків від «прильотів» КАБів, повідомили у ПС ЗСУ
09.04.2024, 15:57
Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники
Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники
09.04.2024, 15:55
Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)
Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)
09.04.2024, 15:47
Головні новини 9.04: “прильоти” у центрі Харкова, Зеленський і фортифікації
Головні новини 9.04: “прильоти” у центрі Харкова, Зеленський і фортифікації
09.04.2024, 16:08
Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов
Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов
09.04.2024, 15:07
У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів
У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів
09.04.2024, 15:02

Новини за темою:

19:20
Перспективи зменшення енергодефіциту в Харкові: дані Зеленського та Синєгубова
15:54
Про можливість зміцнити ППО на Харківщині говорив Зеленський на Ставці
11:42
Робимо все, щоб дати Харкову більше захисту – Зеленський
11:24
«Робимо все, щоб дати місту більше захисту» – Зеленський про обстріли Харкова
22:18
Харків сьогодні захищений, не з точки зору неба – Зеленський про вкиди і КАБи

Ви читали новину: «Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як просувається будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині, показав у своєму телеграм-каналі президент Володимир Зеленський".