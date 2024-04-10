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Робимо все, щоб цього не сталося – Зеленський про плани захоплення Харкова

Політика 07:16   10.04.2024
Оксана Горун
Робимо все, щоб цього не сталося – Зеленський про плани захоплення Харкова скриншот

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BILD прокоментував плани РФ, що обговорюються, про захоплення Харкова.

“Путін, звичайно, хотів захопити Харків, тому що для нього це великий символ. Харків — одна зі столиць України, у нього велике символічне значення. Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося”, — заявив президент України.

При цьому він зазначив, що російський диктатор хоче захопити не лише Харків, а й всю Україну. І якщо його не зупинити, знищить усе.

“Він знищить усе. Він уб’є багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч”, – спрогнозував найтрагічніший сценарій Володимир Зеленський.

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Протистояти такому розвитку подій можна лише, даючи Путіну та його армії відсіч.

“Путін розуміє тільки силу. Він відчуває як тварина: якщо ти не можеш захистити себе, він зруйнує ще більше, – сказав Зеленський і наголосив, – вони мають бачити, що ми готові до оборони. І нашим людям важливо розуміти, що Україна готова, якщо вони підуть. Ми бачимо їх зараз, безліч російських солдатів на цьому напрямку”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 07:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BILD прокоментував плани РФ, що обговорюються, про захоплення Харкова".