Робимо все, щоб цього не сталося – Зеленський про плани захоплення Харкова
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BILD прокоментував плани РФ, що обговорюються, про захоплення Харкова.
“Путін, звичайно, хотів захопити Харків, тому що для нього це великий символ. Харків — одна зі столиць України, у нього велике символічне значення. Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося”, — заявив президент України.
При цьому він зазначив, що російський диктатор хоче захопити не лише Харків, а й всю Україну. І якщо його не зупинити, знищить усе.
“Він знищить усе. Він уб’є багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч”, – спрогнозував найтрагічніший сценарій Володимир Зеленський.
Читайте також: “Мета РФ – витіснити людей”: які питання вирішував на Харківщині Зеленський
Протистояти такому розвитку подій можна лише, даючи Путіну та його армії відсіч.
“Путін розуміє тільки силу. Він відчуває як тварина: якщо ти не можеш захистити себе, він зруйнує ще більше, – сказав Зеленський і наголосив, – вони мають бачити, що ми готові до оборони. І нашим людям важливо розуміти, що Україна готова, якщо вони підуть. Ми бачимо їх зараз, безліч російських солдатів на цьому напрямку”.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: війна, Зеленський, наступ, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робимо все, щоб цього не сталося – Зеленський про плани захоплення Харкова»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BILD прокоментував плани РФ, що обговорюються, про захоплення Харкова".