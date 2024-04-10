Порушуватимемо питання про примусову евакуацію – начальник Куп’янської МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у нацмарафоні повідомив, що після завершення евакуації сімей з дітьми із сусідніх Великобурлуцької та Вільхуватської громад порушуватимуть питання про вивезення дітей з правобережжя Куп’янщини.

“Зараз примусова евакуація діє в сусідніх громадах, це Бурлуцька та Вільхуватська. Фактично, на завершальній стадії. Я думаю, що після завершення цієї евакуації ми ставитимемо питання про те, щоб запровадити саме примусову евакуацію на правобережжі Куп’янщини”, – сказав Беседін.

Він пояснив, що для оголошення такої евакуації необхідне рішення Ради оборони Харківської області, а згодом – узгодження профільного віцепрем’єра та військового командування.

На цей час у Куп’янську залишається 218 дітей. Ця цифра суттєво не змінилася протягом останнього часу (раніше озвучували дані про 225 дітей). Загалом населення міста – 3,5 тисячі осіб. У громаді мешкає 7500 осіб. Усім місцевим жителям рекомендують евакуюватися, для цього розроблені алгоритми. Проте люди нехтують такою можливістю.

“Ті аргументи, які вони кажуть: у них тут є житло і воно одне, більше у них нічого немає. Але якщо ми на ваги поставимо життя та здоров’я та майно, яке тут є, то, звичайно, це незрівнянно. Якщо ми говоримо про компенсації матеріальних цінностей чи майна, то програма “єВідновлення” це показує. У нас понад 55 мільйонів гривень виплачено за пошкоджене майно та понад 60 мільйонів гривень, які виплачені сертифікатами за зруйноване майно. Люди купують житло собі в інших регіонах”, – зазначив начальник МВА.

При цьому він наголосив, що Куп’янськ живе, попри постійні обстріли. У місті працюють інженерні комунікації та транспорт. А довкола постійно зміцнюють фортифікації.

“Справді, країна-терорист, країна-агресор Росія намагається вийти на певні рубежі, які визначило їх нібито командування. Але практично півтора року в них жодних шансів немає. Нічого не виходить. І єдине, що вони вміють робити, — це терор, терор мирного населення, знищення цивільної та критичної інфраструктури. Озброєння, яке вони застосовували до цього, – артилерія, РСЗВ, міномети… Найстрашніше – керовані авіабомби, які вони запускають – це напівтонні боєприпаси, які вони запускають з літаків прицільно фактично по житловій забудові, по центральній частині міста, де мешкають цивільні люди та немає жодних військових об’єктів. У суботу був завданий цинічний удар, багатоповерхівка, під’їзд повністю зруйнований. На жаль, загинула жінка похилого віку. І це практично відбувається постійно. Якщо ми говоримо про це озброєння, про ці керовані авіабомби, то вони не є високоточними, тому, якщо вони й намагаються бити кудись не в місто, то залітають саме в місто та прилітають саме туди, де живуть цивільні жителі”, — наголосив Беседін.