“Жахлива статистика”: ворог активізувався, обстрілів побільшало – Беседін

Про те, що ситуація у громаді стає складнішою, розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону.

Лише напередодні росіяни випустили по Куп’янщині понад десять КАБів, а також били різними видами БпЛА.

“На жаль, дві людини загинули, чотири людини отримали дуже серйозні поранення, два поліцейських також були поранені. І знищено або пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь. Це жахлива статистика, яка вчора була в Купʼянську. Тому ще раз хочу наголосити, що найголовніше зараз – це евакуація. На жаль, люди нехтують і тим самим втрачають найголовніше – своє життя”, – констатував Беседін.

Наразі ситуація з евакуацією невтішна – охочих виїхати щодня не так вже й багато.

“Зараз три тисячі цивільних мешканців перебуває на території громади. З них понад 800 – це лівобережна частина громади. На жаль, критична ситуація. Відсутнє світло, газ, вода, не працює соціальна інфраструктура, ні магазини, ні аптеки, ні лікарні. Єдине, що ми там робимо, дійсно, – це заходи евакуації, вмовляємо людей. Але, на жаль, статистика, яка є, вона нас не тішить. І це десь 5-6 людей в день, які не погоджуються по території громади на евакуацію. Це дуже мало”, – заявив начальник МВА.

Така статистика особливо засмучує через те, що ворог активізувався і все частіше обстрілює громаду. Останнім часом росіяни посилено б’ють по Куп’янщині БпЛА “Молния”.

“І зараз для того, щоб уразити якомога більше цивільного населення або пошкодити цивільну, критичну інфраструктуру, ворог начиняє їх шрапнеллю або набоєм від автоматичної зброї, тим самим радіус дії, ураження, він збільшується. Ми бачимо застосування ворога таких БпЛА по медичному напрямку нашому, по швидкій допомозі, по комунальних підприємствах, які щодня здійснюють свою діяльність на території Куп’янська, по звичайних мешканцях, і критична інфраструктура, яка кожного дня страждає. Це електронапрямок, газовий напрямок. І наші комунальники, наші енергетики, газовики щодня героїчно б’ються, б’ються не тільки з погодними умовами, а й з наслідками ті, які дає ворог кожного дня їм для того, щоб працювати“, – додав Беседін.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”