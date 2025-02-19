Терор Куп’янщини триває: двоє чоловіків загинули, п’ятеро постраждалих (фото)

Двоє чоловіків загинули та ще п’ять людей постраждали в Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів 19 лютого.

Доповнено о 20:11. Ще один 59-річний чоловік загинув в Куп’янську, а його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. Повторно військові РФ обстріляли місто близько 18:00, попередньо, з РСЗВ, інформує облпрокуратура. Під ударом був приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 12 будинків, господарчі забудови, авто.

18:15. О 15:37 авіація РФ скинула, за попередніми даними, КАБи на Куп’янськ. Там обвалився і спалахнув будинок. Під завалами загинув чоловік, поінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загиблому в Куп’янську було 59 років.

За даними Синєгубова, також ворожий БпЛА сьогодні впав у житловому секторі у селищі Куп’янськ-Вузловий. Постраждали двоє цивільних віком 70 та 63 років. Їх ушпиталили в тяжкому стані.

Також, як повідомили в обласній прокуратурі, в селі Вільхуватка орієнтовно о 13:25 зафіксоване влучання ворожого FPV-дрона. Поранені двоє чоловіків віком 65 і 55 років. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Розпочаті досудові розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).