Терор Куп’янщини триває: двоє чоловіків загинули, п’ятеро постраждалих (фото)
Двоє чоловіків загинули та ще п’ять людей постраждали в Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів 19 лютого.
Доповнено о 20:11. Ще один 59-річний чоловік загинув в Куп’янську, а його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. Повторно військові РФ обстріляли місто близько 18:00, попередньо, з РСЗВ, інформує облпрокуратура. Під ударом був приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 12 будинків, господарчі забудови, авто.
18:15. О 15:37 авіація РФ скинула, за попередніми даними, КАБи на Куп’янськ. Там обвалився і спалахнув будинок. Під завалами загинув чоловік, поінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загиблому в Куп’янську було 59 років.
За даними Синєгубова, також ворожий БпЛА сьогодні впав у житловому секторі у селищі Куп’янськ-Вузловий. Постраждали двоє цивільних віком 70 та 63 років. Їх ушпиталили в тяжкому стані.
Також, як повідомили в обласній прокуратурі, в селі Вільхуватка орієнтовно о 13:25 зафіксоване влучання ворожого FPV-дрона. Поранені двоє чоловіків віком 65 і 55 років. Пошкоджені приватні домоволодіння.
Розпочаті досудові розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 20:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули та ще п’ять людей постраждали в Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів 19 лютого.".