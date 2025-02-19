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Терор Куп’янщини триває: двоє чоловіків загинули, п’ятеро постраждалих (фото)

Фронт 20:11   19.02.2025
Олена Нагорна
Терор Куп’янщини триває: двоє чоловіків загинули, п’ятеро постраждалих (фото) Фото: Олег Синєгубов

Двоє чоловіків загинули та ще п’ять людей постраждали в Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів 19 лютого.

Доповнено о 20:11. Ще один 59-річний чоловік загинув в Куп’янську, а його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. Повторно військові РФ обстріляли місто близько 18:00, попередньо, з РСЗВ, інформує облпрокуратура. Під ударом був приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 12 будинків, господарчі забудови, авто. 

Обстрел Купянска из РСЗО 19 февраля 2025 года

Обстрел Купянска из РСЗО 19 февраля 2025 года

18:15. О 15:37 авіація РФ скинула, за попередніми даними, КАБи на Куп’янськ. Там обвалився і спалахнув будинок. Під завалами загинув чоловік, поінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загиблому в Куп’янську було 59 років.

За даними Синєгубова, також ворожий БпЛА сьогодні впав у житловому секторі у селищі Куп’янськ-Вузловий. Постраждали двоє цивільних віком 70 та 63 років. Їх ушпиталили в тяжкому стані.

Також, як повідомили в обласній прокуратурі, в селі Вільхуватка орієнтовно о 13:25 зафіксоване влучання ворожого FPV-дрона. Поранені двоє чоловіків віком 65 і 55 років. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Розпочаті досудові розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).

Читайте також: Вранці дрони, вдень КАБи: що відбувається на Куп’янщині (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 20:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули та ще п’ять людей постраждали в Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів 19 лютого.".