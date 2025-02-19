Террор Купянщины продолжается: двое мужчин погибли, пятеро пострадавших (фото)
Двое мужчин погибли и еще пять человек пострадали в Купянском районе Харьковской области в результате российских обстрелов 19 февраля.
Дополнено в 20:11. Еще один 59-летний мужчина погиб в Купянске, а его 60-летняя жена испытала острую реакцию на стресс. Повторно военные РФ обстреляли город около 18:00, предварительно, из РСЗО, информирует облпрокуратура. Под ударом был частный сектор. Повреждены по меньшей мере 12 домов, хозяйственные постройки, авто.
18:15. В 15:37 авиация РФ сбросила, по предварительным данным, КАБы на Купянск. Там обвалился и загорелся дом. Под завалами погиб мужчина, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, погибшему в Купянске было 59 лет.
По данным Синегубова, также вражеский БпЛА сегодня упал в жилом секторе в поселке Купянск-Узловой. Пострадали двое гражданских в возрасте 70 и 63 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также, как сообщили в областной прокуратуре, в селе Ольховатка ориентировочно в 13:25 зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Получили ранения двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.
Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: КАБ, купянск, Купянск-Узловой, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин погибли и еще пять человек пострадали в Купянском районе Харьковской области в результате российских обстрелов 19 февраля.".