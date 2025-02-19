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Террор Купянщины продолжается: двое мужчин погибли, пятеро пострадавших (фото)

Фронт 20:11   19.02.2025
Елена Нагорная
Террор Купянщины продолжается: двое мужчин погибли, пятеро пострадавших (фото) Последствия удара по Купянску-Узловому. Фото Олега Синегубова

Двое мужчин погибли и еще пять человек пострадали в Купянском районе Харьковской области в результате российских обстрелов 19 февраля.

Дополнено в 20:11. Еще один 59-летний мужчина погиб в Купянске, а его 60-летняя жена испытала острую реакцию на стресс. Повторно военные РФ обстреляли город около 18:00, предварительно, из РСЗО, информирует облпрокуратура. Под ударом был частный сектор. Повреждены по меньшей мере 12 домов, хозяйственные постройки, авто.

Обстрел Купянска из РСЗО 19 февраля 2025 года

Обстрел Купянска из РСЗО 19 февраля 2025 года

18:15. В 15:37 авиация РФ сбросила, по предварительным данным, КАБы на Купянск. Там обвалился и загорелся дом. Под завалами погиб мужчина, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, погибшему в Купянске было 59 лет.

По данным Синегубова, также вражеский БпЛА сегодня упал в жилом секторе в поселке Купянск-Узловой. Пострадали двое гражданских в возрасте 70 и 63 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также, как сообщили в областной прокуратуре, в селе Ольховатка ориентировочно в 13:25 зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Получили ранения двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин погибли и еще пять человек пострадали в Купянском районе Харьковской области в результате российских обстрелов 19 февраля.".