Террор Купянщины продолжается: двое мужчин погибли, пятеро пострадавших (фото)

Двое мужчин погибли и еще пять человек пострадали в Купянском районе Харьковской области в результате российских обстрелов 19 февраля.

Дополнено в 20:11. Еще один 59-летний мужчина погиб в Купянске, а его 60-летняя жена испытала острую реакцию на стресс. Повторно военные РФ обстреляли город около 18:00, предварительно, из РСЗО, информирует облпрокуратура. Под ударом был частный сектор. Повреждены по меньшей мере 12 домов, хозяйственные постройки, авто.

18:15. В 15:37 авиация РФ сбросила, по предварительным данным, КАБы на Купянск. Там обвалился и загорелся дом. Под завалами погиб мужчина, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, погибшему в Купянске было 59 лет.

По данным Синегубова, также вражеский БпЛА сегодня упал в жилом секторе в поселке Купянск-Узловой. Пострадали двое гражданских в возрасте 70 и 63 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также, как сообщили в областной прокуратуре, в селе Ольховатка ориентировочно в 13:25 зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Получили ранения двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).