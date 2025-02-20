«Ужасная статистика»: враг активизировался, обстрелов стало больше – Беседин

О том, что ситуация в громаде становится сложнее, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона.

Только накануне россияне выпустили по Купянщине более десяти КАБов, а также били разными видами БпЛА.

«К сожалению, два человека погибли, четыре человека получили очень серьезные ранения, два полицейских также были ранены. И уничтожены или повреждены более 50 частных домовладений. Это ужасная статистика, которая была вчера в Купянске. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что самое главное сейчас – это эвакуация. К сожалению, люди пренебрегают и тем самым теряют самое главное – свою жизнь», – констатировал Беседин.

На данный момент ситуация с эвакуацией неутешительная –желающих выехать ежедневно не так уж много.

«Сейчас 3 тысячи гражданских жителей находятся на территории громады. Из них более 800 – это левобережная часть громады. К сожалению, критическая ситуация: отсутствует свет, газ, вода, не работает социальная инфраструктура, ни магазины, ни аптеки, ни больницы. Единственное, что мы там делаем, действительно, – это меры эвакуации, уговариваем людей. Но, к сожалению, статистика, которая есть, она нас не радует. И это где-то 5-6 человек в день, которые согласны по территории громады на эвакуацию. Это очень мало», – заявил начальник ГВА.

Такая статистика особенно расстраивает из-за того, что враг активизировался и все чаще обстреливает громаду. В последнее время россияне усиленно бьют по Купянщине БпЛА «Молния».

«И сейчас для того, чтобы поразить как можно больше гражданского населения или повредить гражданскую, критическую инфраструктуру, враг начиняет их шрапнелью или патроном от автоматического оружия, тем самым радиус действия, поражения, он увеличивается. Мы видим применение врага таких БпЛА по нашему медицинскому направлению, по скорой помощи, по коммунальным предприятиям, которые ежедневно осуществляют свою деятельность на территории Купянска, по обычным жителям. И критическая инфраструктура, которая каждый день страдает. Это электронаправление, газовое направление. И наши коммунальщики, наши энергетики, газовики каждый день героически бьются, сражаются не только с погодными условиями, но и с последствиями теми, которые дает враг каждый день им для того, чтобы работать», – добавил Беседин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»