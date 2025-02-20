«Ужасная статистика»: враг активизировался, обстрелов стало больше – Беседин
О том, что ситуация в громаде становится сложнее, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона.
Только накануне россияне выпустили по Купянщине более десяти КАБов, а также били разными видами БпЛА.
«К сожалению, два человека погибли, четыре человека получили очень серьезные ранения, два полицейских также были ранены. И уничтожены или повреждены более 50 частных домовладений. Это ужасная статистика, которая была вчера в Купянске. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что самое главное сейчас – это эвакуация. К сожалению, люди пренебрегают и тем самым теряют самое главное – свою жизнь», – констатировал Беседин.
На данный момент ситуация с эвакуацией неутешительная –желающих выехать ежедневно не так уж много.
«Сейчас 3 тысячи гражданских жителей находятся на территории громады. Из них более 800 – это левобережная часть громады. К сожалению, критическая ситуация: отсутствует свет, газ, вода, не работает социальная инфраструктура, ни магазины, ни аптеки, ни больницы. Единственное, что мы там делаем, действительно, – это меры эвакуации, уговариваем людей. Но, к сожалению, статистика, которая есть, она нас не радует. И это где-то 5-6 человек в день, которые согласны по территории громады на эвакуацию. Это очень мало», – заявил начальник ГВА.
Такая статистика особенно расстраивает из-за того, что враг активизировался и все чаще обстреливает громаду. В последнее время россияне усиленно бьют по Купянщине БпЛА «Молния».
«И сейчас для того, чтобы поразить как можно больше гражданского населения или повредить гражданскую, критическую инфраструктуру, враг начиняет их шрапнелью или патроном от автоматического оружия, тем самым радиус действия, поражения, он увеличивается. Мы видим применение врага таких БпЛА по нашему медицинскому направлению, по скорой помощи, по коммунальным предприятиям, которые ежедневно осуществляют свою деятельность на территории Купянска, по обычным жителям. И критическая инфраструктура, которая каждый день страдает. Это электронаправление, газовое направление. И наши коммунальщики, наши энергетики, газовики каждый день героически бьются, сражаются не только с погодными условиями, но и с последствиями теми, которые дает враг каждый день им для того, чтобы работать», – добавил Беседин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Террор Купянщины продолжается: двое мужчин погибли, пятеро пострадавших (фото)
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Беседин, Купянщина, обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Ужасная статистика»: враг активизировался, обстрелов стало больше – Беседин»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 09:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ситуация в громаде становится сложнее, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона.".