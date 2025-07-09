Незвичайний «День здоров’я»: знайдений чоловік, який вважався загиблим
Про те, що звичний “День здоров’я” видався зовсім не таким, як завжди, пишуть у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
“Ми приїхали, як завжди, щоб провести «День здоров’я» для внутрішньо переміщених осіб. Наші фахівці вимірювали тиск, перевіряли рівень цукру в крові, проводили щеплення, консультували людей. Звичайний день профілактики”, – пишуть у лабцентрі.
Як раптово водій, який перевозить команду фахівців, побачив знайомого. Він та його сім’я вважалися загиблими.
“Це був його старий знайомий, з яким вони давно не мали зв’язку і надія побачитися знову майже зникла, оскільки оселя його була зруйнована з перших днів війни і ходили чутки, що їх родина загинула”, – пояснили фахівці.
Цей випадок, наголосили у лабцентрі – про надію, яка раптово з’являється, коли її вже зовсім не чекаєш.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: загиблий, лабцентр, пропавший;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 10:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що звичний “День здоров’я” видався зовсім не таким, як завжди, пишуть у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. ".