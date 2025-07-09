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Необычный «День здоровья»: найден мужчина, который считался погибшим

Общество 10:05   09.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Необычный «День здоровья»: найден мужчина, который считался погибшим

О том, что привычный «День здоровья» выдался совсем не таким, как обычно, пишут в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней. 

«Мы приехали, как всегда, чтобы провести «День здоровья» для внутренне перемещенных лиц. Наши специалисты измеряли давление, проверяли уровень сахара в крови, проводили прививки, консультировали людей. Обычный день профилактики», – пишут в лабцентре.

Как внезапно водитель, который перевозит команду специалистов увидел знакомого. Он и его семья считались погибшими.

«Это был его старый знакомый, с которым у них давно не было связи и надежда увидеться снова почти исчезла, поскольку дом его был разрушен с первых дней войны. Ходили слухи, что их семья погибла», – объяснили специалисты.

Этот случай, подчеркнули в лабцентре – про надежду, которая внезапно появляется, когда ее уже совсем не ждешь.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 10:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что привычный «День здоровья» выдался совсем не таким, как обычно, пишут в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней. ".