Необычный «День здоровья»: найден мужчина, который считался погибшим

О том, что привычный «День здоровья» выдался совсем не таким, как обычно, пишут в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

«Мы приехали, как всегда, чтобы провести «День здоровья» для внутренне перемещенных лиц. Наши специалисты измеряли давление, проверяли уровень сахара в крови, проводили прививки, консультировали людей. Обычный день профилактики», – пишут в лабцентре.

Как внезапно водитель, который перевозит команду специалистов увидел знакомого. Он и его семья считались погибшими.

«Это был его старый знакомый, с которым у них давно не было связи и надежда увидеться снова почти исчезла, поскольку дом его был разрушен с первых дней войны. Ходили слухи, что их семья погибла», – объяснили специалисты.

Этот случай, подчеркнули в лабцентре – про надежду, которая внезапно появляется, когда ее уже совсем не ждешь.