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Примусова евакуація родин із дітьми буде з 47 населених пунктів Харківщини

Суспільство 17:01   11.04.2024
Оксана Якушко
Примусова евакуація родин із дітьми буде з 47 населених пунктів Харківщини

Рішення про примусову евакуацію з прифронтових сіл і містечок Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів ухвалили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Мова лише про близькі до кордону з рф населені пункти  Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», – розповів Синєгубов.

Міста Харкова це рішення не стосується, підкреслив очільник ХОВА.

Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 17:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про примусову евакуацію з прифронтових сіл і містечок Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів ухвалили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".