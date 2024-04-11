Примусова евакуація родин із дітьми буде з 47 населених пунктів Харківщини

Рішення про примусову евакуацію з прифронтових сіл і містечок Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів ухвалили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Мова лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», – розповів Синєгубов.

Міста Харкова це рішення не стосується, підкреслив очільник ХОВА.

Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.