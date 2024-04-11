Примусова евакуація родин із дітьми буде з 47 населених пунктів Харківщини
Рішення про примусову евакуацію з прифронтових сіл і містечок Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів ухвалили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Мова лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», – розповів Синєгубов.
Міста Харкова це рішення не стосується, підкреслив очільник ХОВА.
Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, Олег Синегубов, принудительная эвакуация, семьи с детьми, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 17:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про примусову евакуацію з прифронтових сіл і містечок Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів ухвалили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".