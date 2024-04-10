Трое погибших в Липцах на Харьковщине из-за обстрела россиян – Синегубов

В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали парень 16 лет и женщина 34 лет. Разбор завалов продолжается», – отметил Синегубов.

Около 14 часов россияне обстреляли Липцы и Малую Даниловку Харьковской области. Позже стало известно, что из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, пострадали 33-летняя сотрудница аптеки, получившая осколочные ранения и 16-летний парень.