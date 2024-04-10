Из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, трое раненых на Харьковщине
Также россияне ударили КАБом по поликлинике в Волчанске, 34-летний мужчина ранен из-за обстрела, его госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, пострадали по меньшей мере два человека. 33-летняя сотрудница аптеки, получившая осколочные ранения и 16-летний парень госпитализированы», — рассказал Синегубов.
Также россияне выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску.
«В результате ударов полностью разрушена поликлиника. На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение», — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, діти, девочка, дети, жінка, женщина, мужчина, обстрелы, парень, погибла, поранені, рф, синегубов, харьковщина, хова, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 15:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне ударили КАБом по поликлинике в Волчанске, 34-летний мужчина ранен из-за обстрела, его госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".