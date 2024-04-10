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Из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, трое раненых на Харьковщине

Происшествия 15:04   10.04.2024
Оксана Якушко
Из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, трое раненых на Харьковщине

Также россияне ударили КАБом по поликлинике в Волчанске, 34-летний мужчина ранен из-за обстрела, его госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, пострадали по меньшей мере два человека. 33-летняя сотрудница аптеки, получившая осколочные ранения и 16-летний парень госпитализированы», — рассказал Синегубов.

Также россияне выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску.

«В результате ударов полностью разрушена поликлиника. На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение», — отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне ударили КАБом по поликлинике в Волчанске, 34-летний мужчина ранен из-за обстрела, его госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".