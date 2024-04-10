Через обстріл Липців загинула 14-річна дівчинка, троє поранених на Харківщині
Також росіяни вдарили КАБом по поліклініці у Вовчанську, 34-річного чоловіка поранено через обстріл, його госпіталізували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Через обстріл Липців загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей. 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані», – розповів Синегубов.
Також росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську.
«Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 15:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни вдарили КАБом по поліклініці у Вовчанську, 34-річного чоловіка поранено через обстріл, його госпіталізували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".