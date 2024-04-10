Близько 14 години росіяни обстріляли Липці та Малу Данилівку на Харківщині
Фото: пресслужба ХОВА
Росіяни вдарили по селах на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди. Профільні служби працюють на місці», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Малая Дани, обстріл, Олег Синегубов, село Липцы, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 14:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по селах на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".