Около 14 часов россияне обстреляли Липцы и Малую Даниловку Харьковской области

Россияне ударили по селам в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 14 часов россияне обстреляли Липцы и Малую Даниловку Харьковского района. Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди. Профильные службы работают на месте», – рассказал Синегубов.