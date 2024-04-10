Около 14 часов россияне обстреляли Липцы и Малую Даниловку Харьковской области
Фото: пресс-служба ХОВА
Россияне ударили по селам в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 14 часов россияне обстреляли Липцы и Малую Даниловку Харьковского района. Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди. Профильные службы работают на месте», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Малая Дани, обстрел, Олег Синегубов, село Липцы, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 14:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по селам в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".