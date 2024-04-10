Троє загиблих у Липцях на Харківщині через обстріл росіян – Синєгубов
Внаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Розбір завалів продовжується», – зазначив Синєгубов.
Близько 14 години росіяни обстріляли Липці та Малу Данилівку Харківської області. Пізніше стало відомо , що через обстріл Липців загинула 14-річна дівчинка, постраждали 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала осколкові поранення та 16-річний хлопець.
Читайте також: Близько 14 години росіяни обстріляли Липці та Малу Данилівку на Харківщині
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, обстріл, поранені, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 15:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".