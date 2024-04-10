Троє загиблих у Липцях на Харківщині через обстріл росіян – Синєгубов

Внаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Розбір завалів продовжується», – зазначив Синєгубов.

Близько 14 години росіяни обстріляли Липці та Малу Данилівку Харківської області. Пізніше стало відомо , що через обстріл Липців загинула 14-річна дівчинка, постраждали 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала осколкові поранення та 16-річний хлопець.

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