Погибли ребенок и две женщины на Харьковщине, еще 4 человека ранены (видео)
Около 12:00 российский беспилотник сбросил взрывчатку на автобус в Волчанске на Харьковщине, ранение получил 54-летний мужчина, его госпитализировали, сообщили в Нацполиции.
Около 14:00 враг снова нанес удары по Волчанску, предварительно КАБами. В результате обстрела повреждены дома и хозяйственные постройки. Также зафиксировано попадание в здание поликлиники. Легкие телесные повреждения получил 56-летний сторож заведения.
«В результате обстрела поселка Липцы повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. Ранены 34-летняя женщина и 16-летний парень. С травмами их доставили в больницу. Еще две женщины и девушка 14 лет получили смертельные травмы», — рассказали в Нацполиции.
Также россияне обстреляли поселок Малая Даниловка Дергачевской громады. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Около 14 часов россияне обстреляли Липцы и Малую Даниловку Харьковской области. Позже стало известно, что из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, пострадали 33-летняя сотрудница аптеки, получившая осколочные ранения и 16-летний парень.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автобус, беспилотник, волчанск, дитина, завал, загиблі, КАБ, липцы, Нацполиция, обстрел, погибшие, поранені, ребенок, россияне, удар;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 российский беспилотник сбросил взрывчатку на автобус в Волчанске на Харьковщине, ранение получил 54-летний мужчина, его госпитализировали, сообщили в Нацполиции. ".