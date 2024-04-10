Погибли ребенок и две женщины на Харьковщине, еще 4 человека ранены (видео)

Около 12:00 российский беспилотник сбросил взрывчатку на автобус в Волчанске на Харьковщине, ранение получил 54-летний мужчина, его госпитализировали, сообщили в Нацполиции.

Около 14:00 враг снова нанес удары по Волчанску, предварительно КАБами. В результате обстрела повреждены дома и хозяйственные постройки. Также зафиксировано попадание в здание поликлиники. Легкие телесные повреждения получил 56-летний сторож заведения.

«В результате обстрела поселка Липцы повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. Ранены 34-летняя женщина и 16-летний парень. С травмами их доставили в больницу. Еще две женщины и девушка 14 лет получили смертельные травмы», — рассказали в Нацполиции.

Также россияне обстреляли поселок Малая Даниловка Дергачевской громады. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Около 14 часов россияне обстреляли Липцы и Малую Даниловку Харьковской области. Позже стало известно, что из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, пострадали 33-летняя сотрудница аптеки, получившая осколочные ранения и 16-летний парень.