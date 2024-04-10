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Загинули дитина та дві жінки на Харківщині, ще 4 людини постраждали (відео)

Події 16:36   10.04.2024
Оксана Якушко
Загинули дитина та дві жінки на Харківщині, ще 4 людини постраждали (відео)

Близько 12:00 російський безпілотник скинув вибухівку на автобус у Вовчанську, що на Харківщині, поранення отримав 54-річний чоловік, його госпіталізували, повідомили у Нацполіції.

Близько 14:00 ворог знову наніс удари по Вовчанську, попередньо КАБами. В результаті обстрілу пошкоджені будинки та господарчі споруди. Також зафіксовано влучання у будівлю поліклініки. Легкі тілесні ушкодження отримав 56-річний сторож установи.

«В результаті обстрілу селища Липці пошкоджені приміщення аптеки та магазину. Сталася пожежа. Поранені 34-річна жінка та 16-річний хлопець. З травмами їх доставили до медичного закладу. Ще дві жінки та дівчина 14 років отримала смертельні травми», – розповіли у Нацполіції.

Також росіяни обстріляли селище Мала Данилівка Дергачівської громади. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Близько 14 години росіяни обстріляли Липці та Малу Данилівку Харківської області. Пізніше стало відомо , що через обстріл Липців загинула 14-річна дівчинка, постраждали 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала осколкові поранення та 16-річний хлопець.

Читайте також: Троє загиблих у Липцях на Харківщині через обстріл росіян – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 російський безпілотник скинув вибухівку на автобус у Вовчанську, що на Харківщині, поранення отримав 54-річний чоловік, його госпіталізували, повідомили у Нацполіції.".