По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)

Четыре человека пострадали в результате удара, предварительно авиабомбой, по селу Великие Проходы Дергачевской громады около 16 часов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

75-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. У двух женщин острая реакция на стресс. Еще одна жительница получила легкие телесные повреждения, медики оказали ей помощь на месте.

Поврежден ряд жилых домов и хозяйственных построек. Произошел пожар.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).