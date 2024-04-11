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По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)

Происшествия 19:09   11.04.2024
Елена Нагорная
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)

Четыре человека пострадали в результате удара, предварительно авиабомбой, по селу Великие Проходы Дергачевской громады около 16 часов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

75-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. У двух женщин острая реакция на стресс. Еще одна жительница получила легкие телесные повреждения, медики оказали ей помощь на месте.

Поврежден ряд жилых домов и хозяйственных построек. Произошел пожар.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 19:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека пострадали в результате удара, предварительно авиабомбой, по селу Великие Проходы Дергачевской громады около 16 часов".