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У харківському метро відновили рух поїздів тільки Салтівською лінією

Суспільство 14:46   11.04.2024
Вікторія Яковенко
У харківському метро відновили рух поїздів тільки Салтівською лінією Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харкові в метро відновили рух поїздів Салтівською лінією, повідомили у КП «Харківський метрополітен».

«Рух поїздів Салтівською лінією метрополітену відновлено. Про відновлення перевезень Олексіївською та Холодногірсько-заводською лініями буде повідомлено додатково», – зазначили у підземці.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки. Близько 12:00 мер Терехов повідомив, що “метро запрацює найближчими хвилинами”. О 12:43 у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що рух поїздів лініями метро – відновлено. А о 14:15 рух потягів метро в Харкові знову призупинили.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в метро відновили рух поїздів Салтівською лінією, повідомили у КП «Харківський метрополітен».".