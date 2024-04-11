Найважча ситуація – в Харківській області: ОП про ракетну атаку

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив, що по Харкову припало понад 10 ракетних ударів. Понад 200 тисяч абонентів області – без електрики.

“Сьогодні зранку ще одна масована атака росії по енергетиці України. Ворог випустив десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. На щастя, без загиблих та постраждалих. Найскладніша ситуація в Харківській області. Там більше 10 ракетних ударів лише по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області — більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання“, — написав Кулеба у телеграмі.

Він повідомив, що енергетики та профільні служби аналізують наслідки атаки, фахівці вже працюють над ліквідацією.

“Координуємо заходи, аби мережі працювали. В людей буде електрика попри атаки ворога”, – запевнив представник ОП.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300.