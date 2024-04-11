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У двох районах Харкова комунальники усувають наслідки ударів РФ (фото)

Суспільство 10:58   11.04.2024
Вікторія Яковенко
У двох районах Харкова комунальники усувають наслідки ударів РФ (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Харків вранці 11 квітня.

Зокрема, за даними Харківської міськради, фахівці КП «Харківжитлобуд» закривають пошкоджені віконні контури у Слобідському районі, а робітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» – у Немишлянському.

Крім цього, працівники КП «Житлокомсервіс» оглядають будинки харків’ян на наявність пошкоджень.

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Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Харків вранці 11 квітня.".