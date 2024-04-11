У двох районах Харкова комунальники усувають наслідки ударів РФ (фото)

Комунальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Харків вранці 11 квітня.

Зокрема, за даними Харківської міськради, фахівці КП «Харківжитлобуд» закривають пошкоджені віконні контури у Слобідському районі, а робітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» – у Немишлянському.

Крім цього, працівники КП «Житлокомсервіс» оглядають будинки харків’ян на наявність пошкоджень.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки.