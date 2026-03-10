В який район Харкова з початку року прилітало найбільше? Відповідь Терехова

У Харкові неможливо виділити район, який був би безпечнішим або небезпечнішим за інші. Від початку року військові РФ завдають ударів по різних частинах міста.

Про це в етері нацмарафону розповів мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання ведучої, чи можна у Харкові виділити район, куди з початку року найбільше прилітало.

За словами Терехова, статистика влучань змінювалася у різні періоди повномасштабної війни.

“Спочатку це були П’ятихатки Київського району, потім були дуже важкі “прильоти” і дуже важкі влучання в Індустріальному районі — це Рогань та ХТЗ. Крім цього, центральна частина міста, ви пам’ятаєте, дуже постраждала. Були жахливі вибухи, які руйнували житлові та офісні будівлі в центрі”, — нагадав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Терехов зазначив, що нині фіксують багато влучань по Київському та Холодногірському районах.

“Тобто взагалі серед усіх дев’яти районів Харкова неможливо сказати, що є безпечні, а є небезпечні”, — наголосив він.