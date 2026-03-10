В какой район Харькова с начала года больше всего прилетало? Ответ Терехова
В Харькове невозможно выделить район, который был бы более безопасным или опасным, чем другие. С начала года военные РФ наносят удары по разным частям города.
Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос ведущей, можно ли в Харькове выделить район, куда с начала года больше всего прилетало.
По словам Терехова, статистика попаданий менялась в разные периоды полномасштабной войны.
«Сначала это были Пятихатки Киевского района, затем были очень тяжелые „прилеты“ и очень тяжелые попадания в Индустриальном районе — это Рогань и ХТЗ. Кроме этого, центральная часть города, вы помните, очень пострадала. Были ужасные взрывы, которые разрушали жилые и офисные здания в центре», — напомнил мэр.
Терехов отметил, что сейчас фиксируют много попаданий по Киевскому и Холодногорскому районам.
«То есть вообще среди всех девяти районов Харькова невозможно сказать, что есть безопасные, а есть опасные», — подчеркнул он.
