В какой район Харькова с начала года больше всего прилетало? Ответ Терехова

В Харькове невозможно выделить район, который был бы более безопасным или опасным, чем другие. С начала года военные РФ наносят удары по разным частям города.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос ведущей, можно ли в Харькове выделить район, куда с начала года больше всего прилетало.

По словам Терехова, статистика попаданий менялась в разные периоды полномасштабной войны.

«Сначала это были Пятихатки Киевского района, затем были очень тяжелые „прилеты“ и очень тяжелые попадания в Индустриальном районе — это Рогань и ХТЗ. Кроме этого, центральная часть города, вы помните, очень пострадала. Были ужасные взрывы, которые разрушали жилые и офисные здания в центре», — напомнил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Терехов отметил, что сейчас фиксируют много попаданий по Киевскому и Холодногорскому районам.

«То есть вообще среди всех девяти районов Харькова невозможно сказать, что есть безопасные, а есть опасные», — подчеркнул он.