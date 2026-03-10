Live

В Харькове — «прилет» БпЛА в дом: Терехов сообщает о масштабном пожаре

Фронт 19:35   10.03.2026
Елена Нагорная
«Прилет» БпЛА «Шахед» зафиксировали в Харькове вечером 10 марта.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 19:08 — в связи с угрозой БпЛА «Шахед». О том, что беспилотник двигается в сторону Алексеевки, предупреждали мониторинговые каналы. В 19:17 прогремел взрыв. Как сообщил мэр Игорь Терехов, беспилотник упал на границе Холодногорского и Шевченковского районов.

Вскоре он уточнил, что в результате удара «Шахеда» по частному дому возник масштабный пожар.

Напомним, два «Шахеда» в ночь на 10 марта атаковали Холодногорский район Харькова. Попадания были вблизи жилых домов и по частному сектору. В результате первого удара острый стресс пережила женщина 58 лет. Вторым ударом россияне ранили мужчину, а у женщины и 17-летней девушки был стресс, отметили в облпрокуратуре. Директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких уточнил: второй удар был недалеко от первого, но с разницей во времени. Поэтому на тот момент спасатели и коммунальные службы уже работали на месте. Среди них обошлось без пострадавших. Еще один «прилет» был в Харькове вечером 9 марта. В Индустриальном районе «Шахед» упал рядом с многоэтажкой. Пострадали шесть человек: четверо мужчин ранены, у женщины и 16-летней девушки – стресс.

Автор: Елена Нагорная
