У Харкові – «приліт» БпЛА в дім: Терехов повідомляє про масштабну пожежу
“Приліт” БпЛА “Шахед” зафіксували у Харкові ввечері 10 березня.
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 19:08 – у зв’язку із загрозою БпЛА “Шахед”. Про те, що безпілотник рухається у бік Олексіївки, попереджали моніторингові канали. О 19:17 пролунав вибух. Як повідомив мер Ігор Терехов, безпілотник упав на кордоні Холодногірського та Шевченківського районів.
Незабаром він уточнив, що внаслідок удару «шахеда» по приватному будинку виникла масштабна пожежа.
Нагадаємо, два «шахеди» в ніч проти 10 березня атакували Холодногірський район Харкова. Влучання були поблизу житлових будинків і по приватному сектору. Внаслідок першого удару гострий стрес пережила жінка 58 років. Другим ударом росіяни поранили чоловіка, а у жінки та 17-річної дівчини був стрес, зазначили в облпрокуратурі. Директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких уточнив: другий удар був неподалік першого, але з різницею в часі. Тож на той момент рятувальники та комунальні служби вже працювали на місці. Серед них минулося без постраждалих. Ще один приліт був у Харкові ввечері 9 березня. В Індустріальному районі «шахед» впав поряд із багатоповерхівкою. Постраждали шестеро людей: четверо чоловіків поранені, у жінки та 16-річної дівчини – стрес.
Читайте також: Як збивали БпЛА, які летіли на Харків: відео показали захисники
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, новини Харкова, приліт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові – «приліт» БпЛА в дім: Терехов повідомляє про масштабну пожежу», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 19:35;