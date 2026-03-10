У Харкові – «приліт» БпЛА в дім: Терехов повідомляє про масштабну пожежу

“Приліт” БпЛА “Шахед” зафіксували у Харкові ввечері 10 березня.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 19:08 – у зв’язку із загрозою БпЛА “Шахед”. Про те, що безпілотник рухається у бік Олексіївки, попереджали моніторингові канали. О 19:17 пролунав вибух. Як повідомив мер Ігор Терехов, безпілотник упав на кордоні Холодногірського та Шевченківського районів.

Незабаром він уточнив, що внаслідок удару «шахеда» по приватному будинку виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, два «шахеди» в ніч проти 10 березня атакували Холодногірський район Харкова. Влучання були поблизу житлових будинків і по приватному сектору. Внаслідок першого удару гострий стрес пережила жінка 58 років. Другим ударом росіяни поранили чоловіка, а у жінки та 17-річної дівчини був стрес, зазначили в облпрокуратурі. Директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких уточнив: другий удар був неподалік першого, але з різницею в часі. Тож на той момент рятувальники та комунальні служби вже працювали на місці. Серед них минулося без постраждалих. Ще один приліт був у Харкові ввечері 9 березня. В Індустріальному районі «шахед» впав поряд із багатоповерхівкою. Постраждали шестеро людей: четверо чоловіків поранені, у жінки та 16-річної дівчини – стрес.