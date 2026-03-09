БпЛА впав біля багатоповерхівок у Харкові: горять машини, є постраждалі

Live

Події 22:16   09.03.2026
Олена Нагорна
“Приліт” російського дрона зафіксували в Індустріальному районі Харкова біля житлових багатоповерхівок.

Доповнено о 22:16. Як повідомив мер Ігор Терехов з місця “прильоту”, було влучання “шахеда” поряд з багатоповерховими будинками в Індустріальному районі. Серед постраждалих – 16-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. Згоріли два автомобілі, ще два пошкоджені. У п’ятьох багатоповерхівках вибиті вікна. Крім цього, постраждала електромережа. Це вже друге влучання в цей же двір за останній час. Будинок нещодавно відновили й тепер вимушені робити це заново.

Постраждалих вже шість.

Доповнено о 22:00. 51-річний постраждалий ушпиталений з вибуховим пораненням. 16-річна дівчина, 41-річна жінка і 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці.

Доповнено о 21:43. Кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них малолітня дитина.

Також, як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих – 16-річна дівчина, у неї гострий шок.

Доповнено о 21:22. За даними мера Ігоря Терехова, пожежі в будинках поблизу місця “прильоту” немає, але вибито багато вікон. Вздовж багатоповерхівок палають машини.

Відомо про трьох постраждалих.

21:10. Про влучання російського дрона в Індустріальному районі повідомив о 20:59 мер Ігор Терехов. Деталі ще з’ясовують.

Повітряну тривогу в місті оголосили ще о 20:23 через загрозу БпЛА “Шахед”. Моніторингові канали повідомляли про безпілотник у районі станції метро “Індустріальна”. Невдовзі було чутно вибух.

Нагадаємо, близько 13:00 9 березня “приліт” БпЛА зафіксували у Новобаварському районі. Було пошкоджене нежитлове приміщення, повідомлялося про одного постраждалого.

Як раніше інформував мер Ігор Терехов, 16 разів обстріляли військові РФ Харків протягом тижня з 2 до 8 березня. По місту прилетіли три ракети, близько десяти БпЛА та один FPV-дрон.

Автор: Олена Нагорна
