День жалоби за загиблими оголосили в Харкові
Розпорядження про те, що сьогодні, 9 березня, в Харкові оголошено жалобу, підписав мер Ігор Терехов, передають у мерії.
“У Харкові на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспущений Державний прапор з траурною стрічкою“, – пишуть у мерії.
Крім того, у ТРЦ, кафе та ресторанах, на ринках та інших громадських місцях заборонено включати розважальну музику.
Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни атакували Харків баллістикою та БпЛА. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо в п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес.
