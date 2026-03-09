День жалоби за загиблими оголосили в Харкові

Live

Суспільство 09:20   09.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розпорядження про те, що сьогодні, 9 березня, в Харкові оголошено жалобу, підписав мер Ігор Терехов, передають у мерії. 

“У Харкові на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспущений Державний прапор з траурною стрічкою“, – пишуть у мерії.

Крім того, у ТРЦ, кафе та ресторанах, на ринках та інших громадських місцях заборонено включати розважальну музику.

Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни  атакували Харків баллістикою та БпЛА. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо  в п’ятиповерхівку в Київському районі.  Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих.  Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.  Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
