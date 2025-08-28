29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві
Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю.
Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.
Нагадаємо, лунати вибухи у Києві почали ввечері. Спочатку столицю атакували БпЛА. О 03:38 українські захисники зафіксували зліт МіГ-31К. Незабаром ракетну небезпеку оголосили по всій країні. Після чого почалася вже комбінована атака – росіяни випускали крилаті ракети та балістику. Обстріл тривав до ранку. У Києві «прилетіло» на 20 локаціях у різних районах, найбільше дісталося Дарницькому – там ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки, а також Дніпровському. За останніми даними, загинули 18 людей, серед них – чотири дитини, постраждали – 48.
Зазначимо, що 29 серпня 2014 року сталася Іловайська трагедія – російські загарбники розстріляли українську колону під час виходу нібито «зеленим коридором» з оточення в Іловайську. Значна кількість розслідувань – як кримінальних, так і журналістських – сформувала багато версій подій в Іловайську. Також є різні думки щодо винних у цих подіях та промахах українського військового командування. Однак очевидно, що головні винуватці трагедії – російські військові, їхнє командування та політичне керівництво. Саме вторгнення регулярних російських військ замість проксі та «ихтамнетов» змінило хід Антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році. Українські силовики та добровольчі батальйони, які оточували на початковому етапі боїв за Іловайськ проросійських бойовиків, самі опинилися в котлі, коли до тилу зайшли війська РФ. На той момент українське керівництво ще вело діалог з брехливими сусідами і домовилося про виведення військ із котла «зеленим коридором». Завести українських воїнів у пастку не погребував особисто головний брехун РФ Путін – у ніч із 28 на 29 серпня він звернувся до так званих “ополченців” із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Коли ж колони почали рух цим коридором, їх трохи пропустили повз укріплені російські позиції, а згодом російські війська відкрили вогонь.
Читайте також: Чи вдається невеличким групам РФ прорватися у Куп’янськ: коментар Синєгубова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: день траура, загиблі, Київ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю.".