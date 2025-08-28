29 серпня на Харківщині – День жалоби за загиблими в Києві

Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю.

Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

Нагадаємо, лунати вибухи у Києві почали ввечері. Спочатку столицю атакували БпЛА. О 03:38 українські захисники зафіксували зліт МіГ-31К. Незабаром ракетну небезпеку оголосили по всій країні. Після чого почалася вже комбінована атака – росіяни випускали крилаті ракети та балістику. Обстріл тривав до ранку. У Києві «прилетіло» на 20 локаціях у різних районах, найбільше дісталося Дарницькому – там ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки, а також Дніпровському. За останніми даними, загинули 18 людей, серед них – чотири дитини, постраждали – 48.

Зазначимо, що 29 серпня 2014 року сталася Іловайська трагедія – російські загарбники розстріляли українську колону під час виходу нібито «зеленим коридором» з оточення в Іловайську. Значна кількість розслідувань – як кримінальних, так і журналістських – сформувала багато версій подій в Іловайську. Також є різні думки щодо винних у цих подіях та промахах українського військового командування. Однак очевидно, що головні винуватці трагедії – російські військові, їхнє командування та політичне керівництво. Саме вторгнення регулярних російських військ замість проксі та «ихтамнетов» змінило хід Антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році. Українські силовики та добровольчі батальйони, які оточували на початковому етапі боїв за Іловайськ проросійських бойовиків, самі опинилися в котлі, коли до тилу зайшли війська РФ. На той момент українське керівництво ще вело діалог з брехливими сусідами і домовилося про виведення військ із котла «зеленим коридором». Завести українських воїнів у пастку не погребував особисто головний брехун РФ Путін – у ніч із 28 на 29 серпня він звернувся до так званих “ополченців” із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Коли ж колони почали рух цим коридором, їх трохи пропустили повз укріплені російські позиції, а згодом російські війська відкрили вогонь.