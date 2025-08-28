Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

29 августа на Харьковщине – День траура по погибшим в Киеве

Общество 15:29   28.08.2025
Виктория Яковенко
29 августа на Харьковщине – День траура по погибшим в Киеве Фото: zoda.gov.ua

Завтра, 29 августа, в Харьковской области объявили День траура по погибшим в результате российской атаки на столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

Напомним, раздаваться взрывы в Киеве начали вечером. Сначала столицу атаковали БпЛА. В 03:38 украинские защитники зафиксировали взлет МиГ-31К. Вскоре ракетная опасность была объявлена ​​по всей стране. После чего началась уже комбинированная атака – россияне выпускали крылатые ракеты и баллистику. Обстрел продолжался до утра. В Киеве «прилетело» на 20 локациях в разных районах, больше всего досталось Дарницкому – там ракета разрушила целый подъезд многоэтажки, а также Днепровскому. По последним данным, погибли 18 человек, среди них – четыре ребенка, пострадали – 48.

Отметим, что 29 августа 2014 года произошла Иловайская трагедия – российские захватчики расстреляли украинскую колонну во время выхода якобы «зеленым коридором» из окружения в Иловайске. Значительное количество расследований – как уголовных, так и журналистских – сформировало немало версий событий в Иловайске. Также есть различные мнения о виновных в этих событиях и промахах украинского военного командования. Однако очевидно, что главные виновники трагедии — российские военные, их командование и политическое руководство. Именно вторжение регулярных российских войск вместо прокси и «ихтамнетов» изменило ход Антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году. Украинские силовики и добровольческие батальоны, окружавшие на начальном этапе боев за Иловайск пророссийских боевиков, сами оказались в котле, когда в тыл зашли войска РФ. На тот момент украинское руководство еще вело диалог с лживыми соседями и договорилось о выводе войск из котла по «зеленому коридору». Завести украинских воинов в ловушку не побрезговал лично главный лжец РФ Путин – в ночь с 28 на 29 августа он обратился к так называемым «ополченцам» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. Когда же колонны начали движение по этому «коридору», их чуть пропустили мимо укрепленных российских позиций, а вслед за этим российские войска открыли огонь.

Читайте также: Удается ли небольшим группам РФ прорваться в Купянск: комментарий Синегубова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
28.08.2025, 15:35
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
28.08.2025, 09:50
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 15:05
29 августа на Харьковщине – День траура по погибшим в Киеве
29 августа на Харьковщине – День траура по погибшим в Киеве
28.08.2025, 15:29

Новости по теме:

12:23
В Харькове приспустили государственные флаги: сегодня — день траура
16:18
14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах
09:35
Терехов объявил на завтра в Харькове день траура
09:53
День траура по погибшим в Харькове: названы имена всех семи жертв атаки БпЛА
23:06
Главные новости Харькова 25.01: траур, «захват» Плетеневки, подземная школа

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «29 августа на Харьковщине – День траура по погибшим в Киеве»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 29 августа, в Харьковской области объявили День траура по погибшим в результате российской атаки на столицу.".