Завтра, 29 августа, в Харьковской области объявили День траура по погибшим в результате российской атаки на столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

Напомним, раздаваться взрывы в Киеве начали вечером. Сначала столицу атаковали БпЛА. В 03:38 украинские защитники зафиксировали взлет МиГ-31К. Вскоре ракетная опасность была объявлена ​​по всей стране. После чего началась уже комбинированная атака – россияне выпускали крылатые ракеты и баллистику. Обстрел продолжался до утра. В Киеве «прилетело» на 20 локациях в разных районах, больше всего досталось Дарницкому – там ракета разрушила целый подъезд многоэтажки, а также Днепровскому. По последним данным, погибли 18 человек, среди них – четыре ребенка, пострадали – 48.

Отметим, что 29 августа 2014 года произошла Иловайская трагедия – российские захватчики расстреляли украинскую колонну во время выхода якобы «зеленым коридором» из окружения в Иловайске. Значительное количество расследований – как уголовных, так и журналистских – сформировало немало версий событий в Иловайске. Также есть различные мнения о виновных в этих событиях и промахах украинского военного командования. Однако очевидно, что главные виновники трагедии — российские военные, их командование и политическое руководство. Именно вторжение регулярных российских войск вместо прокси и «ихтамнетов» изменило ход Антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году. Украинские силовики и добровольческие батальоны, окружавшие на начальном этапе боев за Иловайск пророссийских боевиков, сами оказались в котле, когда в тыл зашли войска РФ. На тот момент украинское руководство еще вело диалог с лживыми соседями и договорилось о выводе войск из котла по «зеленому коридору». Завести украинских воинов в ловушку не побрезговал лично главный лжец РФ Путин – в ночь с 28 на 29 августа он обратился к так называемым «ополченцам» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. Когда же колонны начали движение по этому «коридору», их чуть пропустили мимо укрепленных российских позиций, а вслед за этим российские войска открыли огонь.