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В Харькове приспустили государственные флаги: сегодня — день траура

Общество 12:23   01.08.2025
Оксана Горун
В Харькове приспустили государственные флаги: сегодня — день траура Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове и области 1 августа объявлен днем траура в память о жителях Киева, которых убили россияне ударами ночью 31 июля.

«По состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ранены 159 человек, 16 из них – дети», — сообщил о последствиях обстрела Киева президент Украины Владимир Зеленский 1 августа.

Поисково-спасательные работы в столице завершены. 1 августа в Киеве — день траура. Вместе со столицей скорбят и другие города и регионы страны. В Харькове  и Харьковской области 1 августа также объявили днем траура. Об этом сообщили мэрия и ХОВА.

«В знак скорби по погибшим во время ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве 31 июля на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приспущен Государственный флаг с траурной лентой. Также запрещена развлекательная музыка на рынках, торговых заведениях, объектах общественного питания и так далее», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Харьковщина знает эту боль утраты. Мы с вами. Светлая память», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 12:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области 1 августа объявлен днем траура в память о жителях Киева, которых убили россияне ударами ночью 31 июля".