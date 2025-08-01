В Харькове приспустили государственные флаги: сегодня — день траура

В Харькове и области 1 августа объявлен днем траура в память о жителях Киева, которых убили россияне ударами ночью 31 июля.

«По состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ранены 159 человек, 16 из них – дети», — сообщил о последствиях обстрела Киева президент Украины Владимир Зеленский 1 августа.

Поисково-спасательные работы в столице завершены. 1 августа в Киеве — день траура. Вместе со столицей скорбят и другие города и регионы страны. В Харькове и Харьковской области 1 августа также объявили днем траура. Об этом сообщили мэрия и ХОВА.

«В знак скорби по погибшим во время ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве 31 июля на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приспущен Государственный флаг с траурной лентой. Также запрещена развлекательная музыка на рынках, торговых заведениях, объектах общественного питания и так далее», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Харьковщина знает эту боль утраты. Мы с вами. Светлая память», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.