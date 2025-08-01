У Харкові приспустили державні прапори: сьогодні – день жалоби
У Харкові та області 1 серпня оголошено днем жалоби на згадку про мешканців Києва, яких вбили росіяни ударами вночі 31 липня.
“Станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них – діти”, – повідомив про наслідки обстрілу Києва президент України Володимир Зеленський 1 серпня.
Пошуково-рятувальні роботи в столиці завершені. 1 серпня у Києві – день жалоби. Разом зі столицею в скорботі й інші міста та регіони країни. У Харкові та Харківській області 1 серпня також оголосили днем жалоби. Про це повідомили мерія та ХОВА.
“На знак скорботи за загиблими під час ракетних ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури в Києві 31 липня на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспущений Державний прапор з траурною стрічкою. Також заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об’єктах громадського харчування тощо“, – зазначили в Харківській міській раді.
“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Харківщина знає цей біль втрати. Ми з вами. Світла пам’ять“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: день траура, загиблі, Зеленський, киев, новини Харкова, ракетная атака, сінєгубов, Харьковский горсовет;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області 1 серпня оголошено днем жалоби на згадку про мешканців Києва, яких вбили росіяни ударами вночі 31 липня".